الحكومة السودانية تصدر قرارات بشأن إنقاذ الجنيه من الإنهيار

الخرطوم(صدى):

في محاولة لمحاصرة أسعار الصرف النقد الأجنبي المتصاعدة لدى الأسواق الموازية مقابل العملة السودانية الوطنية ،حيث وصل سعر الدولار إلى 41 جنيها سودانيا، أصدرت الحكومة السودانية، قرارات جديدة خاصة بسعر الصرف وتداعياته.

وأطلع الرئيس السوداني عمر البشير، مساء السبت محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، حول سير تنفيذ التوجيهات والقرارات الخاصة بسعر الصرف وتداعياته في الفترة الأخيرة.

وأعلن عبد القادر أن البنك المركزي سيشتري الذهب من مناطق الإنتاج ويقوم بتصديره، وأي جهة ترغب في الذهب عليها شرائه مباشرة من بنك السودان ممثلاً في مصفاة الذهب”.

وأوضح أن القرار سيزيد مشتريات البنك المركزي من الذهب الصادر ومن ثم زيادة حجم النقد الأجنبي لدي الدولة مما ينعكس اثره علي سعر الصرف.

وأشار إلى وجود آلية جديدة يتم بموجبها شراء كل حصائل الصادر وكل موارد البائعين للنقد الأجنبي عبر غرفة التعامل بالنقد الأجنبي داخل المصرف التجاري المعني ،ومن ثم تتم عملية توظيف النقد الأجنبي وفقا لأولويات الاستيراد بجانب تجفيف كل استخدامات الدولار من السوق الموازي مما يحقق استقرارا في سعر الصرف، على حد قوله.