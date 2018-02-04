الأثنين..الشورى يدرس تطوير ” مهرجان الجنادرية “

علي القحطاني (صدى):

قبل يومين من إنطلاق مهرجان الجنادرية في دورته الـ32، يطالب مجلس الشورى غدًا الإثنين، بدرس تطوير المهرجان الجنادرية ،وإسناد مهمة تنظيمه إلى جهة متخصصة، بدلاً من وزارة الحرس الوطني.

ومن المنتظر أن يوصي المجلس، ردًا على تقرير وزارة الحرس الوطني للعام المالي 1437-1438هـ، بإنشاء مراكز عسكرية لتدريب وتأهيل الأفراد في مناطق المملكة.

من جانبه أكد نائب اللجنة الأمنية اللواء عبدالهادي العمري أنه بعد النجاح الذي حققته وزارة الحرس الوطني في تنظيم الجنادرية سنوات، حان لها التفرغ لمهماتها الأمنية والقتالية وإسناد المهرجان إلى جهات متخصصة تقوم بتطويره اقتصادياً.