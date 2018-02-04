بعد السماح للسيدات بحضور المبارايات..عبايات مطرزة بشعارات الأندية

ماجد محمد(صدى):

بعد قرار السماح لهن بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، ابتكرت أسواق السيدات عبايات جديدة مطرزة بشعارات الأندية الجماهيرية، كي ترتديها المشجعات، ولاقت تلك العبايات رواجا كبيرا بين السيدات.

كان استاد الملك عبد الله الدولي شهد حدثا تاريخيا يتمثل في أول حضور نسائي لمشاهدة منافسات مباريات دوري المحترفين ضمن منافسات الجولة الـ17.