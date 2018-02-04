بعد السماح للسيدات بحضور المبارايات..عبايات مطرزة بشعارات الأندية
بعد قرار السماح لهن بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، ابتكرت أسواق السيدات عبايات جديدة مطرزة بشعارات الأندية الجماهيرية، كي ترتديها المشجعات، ولاقت تلك العبايات رواجا كبيرا بين السيدات.
كان استاد الملك عبد الله الدولي شهد حدثا تاريخيا يتمثل في أول حضور نسائي لمشاهدة منافسات مباريات دوري المحترفين ضمن منافسات الجولة الـ17.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15579 ] نشر منذ 2 ساعتين
اليوم عبايه مطرزه و بكره ما فيه داعي عبايه من شان تكون المشجعه اكثر حريه وحركه في المدرجات
الكاتب[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 1 ساعة
ذنبهم برقبة ولي أمرهم
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يتوب علينا حتى المطر حبس عنا هذي السنة بسبب الفساد
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3617 ] نشر منذ 7 دقائق
من راقب الناس مات هماً
ودعو الخلق للخالق هو حسيبهم
الشاعر[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 7 دقائق
لايحيق المكر السيئ الا باهله