زيارة مرتقبة لوفد من الجامعة العربية للرياض للتنسيق حول ترتيبات القمة

القاهرة(صدى):

يبدأ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ،اليوم الأحد، زيارة إلى جيبوتي، يلتقي خلالها الرئيس إسماعيل عمر جيله، لبحث أوجه العلاقات بين الجامعة، وجيبوتي، وآخر المستجدات في منطقة القرن الأفريقي، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون العربي الأفريقي.

وأعلنت مصادر عن زيارة مرتقبة لوفد من الأمانة العامة للجامعة العربية إلى الرياض، بهدف التنسيق حول ترتيبات القمة العربية المقرر انعقادها في المملكة مارس المقبل.

وأكدت المصادر أن الإعداد للقمة العربية ، يتم بشكل مكثف من خلال الاتصالات والمشاورات التي تدعم العمل العربي المشترك.