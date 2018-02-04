كاظم الساهر: ” شاركت في ذا فويس كيدز بسبب بدايتي الصعبة “

الرباط(صدى):

أعلن الفنان كاظم الساهر، أن الدافع الذي جعله يشارك في عضوية لجنة التحكيم ببرنامج المسابقات ” ذا فويس كيدز ” هو الصعوبات التي واجهها في بدايته الفنية، وأنه كان يرتجف من مواجهة الجمهور، مؤكدًا أن الأطفال المشاركين في البرنامج كسروا عقدة الخوف لدى أجيال كثيرة.

وقال الساهر في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الحلقة النهائية من برنامج ” ذا فويس كيدز “: وقوف الأطفال على خشبة المسرح بصورة تفوق الكثير من المطربين المحترفين، وإطلالتهم الاسبوعية كانت تمنح الأسر العربية الأمل في مواجهة التوتر السياسي الذي يعيشه العالم العربي في الوقت الحالي “.