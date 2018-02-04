جرثومة “هغفس” لعلاج الصلع

طوكيو(صدى):

تعتبر مشكلة الصلع مصدر إزعاج كبير للكثيرين في جميع أنحاء العالم، ومن هذا المنطلق، قام باحثون يابانيون بتطوير تكنولوجيا جديدة تنتج أنسجة جديدة لتجديد الشعر.

ويعتمد الطب التجديدي للشعرعلى آلية تجديد البصيلات بواسطة أجهزة صغيرة تعمل على إنماء الشعر والحفاظ عليه كعلاج جديد لمكافحة مشكلة الصلع.

وأوضح الباحثون أنه من الصعب إعداد جراثيم لبصيلات الشعر “هفغس” المصدر التناسلى لبصيلات الشعر على نطاق واسع.

وتعتمد تقنية إعداد جراثيم بصيلات الشعر على زرع البصيلات عن طريق زرع جرثومة تعمل على تعزيز كفاءة البصيلات المنبتة للشعر.

و أعد الفريق بنجاح ما يصل إلى 5000 جرثومة لبصيلات الشعر فى وقت واحد وأفادوا بنمو شعر جديد بعد زرع هذه الجراثيم فى عدد من فئران التجارب.

وأكدوا أن هذه الجراثيم تشكل مفتاحا مهما لإنتاج كميات ضخمة من المواد الطبيعية المحفزة على عودة بصيلات الشعر لنشاطها مرة أخرى وإنبات الشعر.