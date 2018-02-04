” تحرير الشام ” تتبنى إسقاط الطائرة الروسية في إدلب

دمشق(صدى):

تبنت هيئة تحرير الشام التي تضم الفرع السابق لتنظيم القاعدة ، إسقاط طائرة حربية روسية من طراز سوخوي-25 بصاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف، في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأصدرت هيئة تحرير الشام بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي ينقل عن قيادي مسؤول عن دفاعاتها الجوية قوله إن مقاتليه أصابوا الطائرة أثناء غارة جوية على مدينة سراقب في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

كانت وزارة الدفاع الروسية،أعلنت في وقت سباق، مساء السبت، أنه تم إسقاط طائرة حربية روسية من نوع “سو-25 ” في محافظة إدلب شمالي غرب البلاد، وقتل قائدها خلال المعركة مع الإرهابيين، وأكدت أن مركز مصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا “حميميم” بالتعاون مع الجانب التركي المسؤول عن منطقة خفض التصعيد في إدلب، يتخذ التدابير اللازمة لاستعادة جثة الطيار الروسي.