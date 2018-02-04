لجنة تحكيم ” The Voice Kids ” ترد على اختيار الفائز لدوافع سياسية

الرباط(صدى):

بعدما ترددت الأقاويل حول اختيار الطفل الفائز بمسابقة ” ذا فويس كيدز ” على أساس سياسي، حرصت لجنة التحكيم على نفي تلك الشائعات.

وأكد الفنان كاظم الساهر أن الجمهور يحب الصوت ولكن نحن لدينا الخبرة التي نريد أن تكون لدى الطفل،قائلًا : ” على سبيل المثال الطفل يمان أحبه الجمهور وصوته جميل لكن مشكلته التي وجدتها أن لديه خوفاً على المسرح “.

بينما قالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم: ” بالنسبة لي أختار الصوت الذي أحسه وأحبه بعيدا عن أي دوافع سياسية “.

كان الطفل المغربي حمزة لبيض من فريق كاظم حصل على لقب ” أحلى صوت ” في الموسم الثاني من البرنامج.