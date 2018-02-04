فوز المغربي حمزة لبيض بلقب الموسم الثاني من ” The Voice Kids “

الرباط(صدى):

استطاع الطفل المغربي حمزة لبيض ذو العشر سنوات، الفوز بلقب الموسم الثاني من برنامج ” ذا فويس كيدز “.

وحصل لبيض وهو من فريق الفنان كاظم الساهر، على أكبر قدر من تصويت الجمهور عبر الرسائل النصية للهواتف المحمولة.

وشهدت حلبة The Voice Kids المواجهة النهائية بين 6 مشتركين لنيل اللقب، بين مواهب من كل من مصر ،والعراق ،واليمن ،والمغرب ،والسعودية ،ولبنان.

وضمت الجولة النهائية أشرقت من مصر، ونور وسام من العراق وهما من فريق تامر حسني، وماريا قحطان من اليمن وحمزة لبيض من المغرب وهما من فريق كاظم الساهر، ولجي المسرحي من السعودية وجورج عاصي من لبنان وهما من فريق نانسي عجرم.