موقع ” sofascore ” يمنح أحمد الشيخ لقب أفضل لاعب في مباراة الاتفاق والفتح

ماجد محمد(صدى):

حقق فريق الاتفاق فوزا غاليا على الفتح ، بهدفين مقابل هدف، في مباراة السبت، على ملعب ” الأمير فيصل بن فهد ” ضمن لقاءات الجولة الـ20 من دوري المحترفين .

و صنف الموقع العالمي “sofascore “، اللاعب المصري أحمد الشيخ لقب أفضل لاعب في المباراة.

وحصل أحمد الشيخ على 7.6 – 10 في التقييم الذي أعده الموقع عن مستويات لاعبى الفريقين فى مباراة أمس، وهو أعلى تقييم بين اللاعبين المشاركين في المباراة.

وسجل عبدالقادر الوسلاتي هدف التقدم للفتح بعد عرضية المصري محمد عبد الشافي في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، قبل أن يدرك ليبان عبدى التعادل للإتفاق فى الدقيقة 19.

وسجل أحمد الشيخ الهدف الثاني للإتفاق في الدقيقة 54 من زمن المباراة.