العراق: عمليات واسعة لمطاردة داعش في صلاح الدين قريبا

بغداد(صدى):

كشف الحشد الشعبي العراقي عن إنطلاق عمليات واسعة على مرحلتين، قريبًا تأتي لمطاردة فلول داعش النهزمة ،ومحاربة فلول المجاميع الخارجة عن القانون، في مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين.

وأعلن مسئول محور الشمال في الحشد الشعبي أبو رضا النجار، أن العملية ستكون على مرحلتين الأولى تشمل : شرق الطوز ،ومناطق داقوق ،وتليها المرحلة الثانية وتشمل: حوض حمرين، ومنطقة الزركة ،والمناطق التي تشهد وجود جيوب للمجاميع الإرهابية.

يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق حملة عسكرية موسعة في صحراء محافظة الأنبار للقضاء علي فلول داعش الإرهابي.