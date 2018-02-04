” الإصلاح اليمني ” يجمد عضوية توكل كرمان.. والثانية ترد

فهمى محمد(صدى):

على خلفية الهجوم الذي شنته توكل كرمان الناشطة الإخوانية على الشرعية ودول التحالف العربي، خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لقمة واريك الاقتصادية العالمية التي أُقيمت في بريطانيا الجمعة.

تبرأ حزب الإصلاح اليمني، السبت، من الناشطة الإخوانية اليمنية، توكل كرمان، وقام بتجميد عضويتها.

وقال الأمين العام للحزب محمد اليدومي : ” هذه المرأة لا تمثل الإصلاح لا من قريب ولا من بعيد، فالمملكة فى مواقفها وتضحياتها من أجل اليمن واضحة لكل ذي عينين، ولا ينكرها إلا جاحد أو لئيم “.

وردت كرمان المدعومة من قطر في تغريدة لها واصفة قيادات الحزب بـ ” مسلوبي الإرادة “، مهاجمة المملكة والإمارات.