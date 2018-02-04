أعراض الإصابة بحساسية ” الورق “

متابعات(صدى):

أحيانًا ما يشعر الأشخاص بحكة شديدة باليدين، عند تقليب صفحات الكتاب أو ترتيب الأوراق على المكتب، وكذلك العاملين بمجال طباعة الورق، أو الصرافات المالية.

تعرف هذه الأعراض بمرض حساسية ” الورق ” ،وغالبا ماتكون نتيجة المواد المصنوع منها الورق بأنواعه المختلفة سواء ورق كتب أو نقود وغيرها.

و من أعراض المرض الشعور بحكة شديدة باليدين مع إحمرار الجلد وقد يصل الأمر إلى التورم وغيرها من أعراض الحساسية التي تظهر عند ملامسة الورق.

وينصح الأطباء بأنه على المريض إجراء الفحص الطبي لتحديد العلاج اللازم للشفاء من تلك الحكة المؤلمة.