96 نازحًا سوريًا يعودون إلى ديارهم خلال الـ24 ساعة الماضية

دمشق(صدى):

عاد نحو 96 نازحًا سوريًا إلى ديارهم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لما أعلنه المركز الروسي للمصالحة في سوريا.

وأكد المركز أن التنسيق الروسي الإيراني التركي لا يزال مستمرًا في تسجيل الخروقات الفردية لنظام وقف الأعمال القتالية في أرياف اللاذقية ،وحلب ،وإدلب وحمص، وكذلك في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت تسجيل ممثلي روسيا في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا عشرة خروقات لوقف إطلاق النار خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة، بينما سجل الجانب التركى ثمانية خروقات.