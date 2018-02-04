إغلاق مستودع عشوائي والتحفظ على 3000 كرتون مواد غذائية فاسدة

نايف السالم(صدى):

اشتبهت بلدية الجموم في شاحنة محملة بالمواد الغذائية، وضبطت3000 كرتون من المواد الغذائية المخزنة بطرق سيئة، وعمالة لا تحمل كروتًا صحية.

جاء ذلك بعدما أصدر رئيس بلدية محافظة الجموم فيصل آل مخلص توجيهه للمختصين من المراقبين الصحيين عبدالعزيز السلمي ماجد الغامدي ورئيس الرقابة بدر الشويهي بمداهمة المستودع العشوائي المشتبه به، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ويعود الموقع عائد لأحد كبار التجار في مكة المكرمة، وجرى التحفظ على ثلاثة آلاف كرتون متنوعة بين نكهات البرتقال والفراولة ومكرونة، وجرى إغلاق الموقع، وحجز الشاحنة، والتحفظ على البضاعة الموجودة به.

وجارٍ العمل من البلدية لاستدعاء صاحب الموقع، وتطبيق لائحة العقوبات بحقه وفق النظام.