المتحدث باسم ” التعليم ” يناقش تزايد أعداد الخريجين وإمكانية استيعابهم

عادل الحربي (صدى):

ناقش المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي مشكلة تزايد أعداد خريجي الجامعات والكليات وإمكانية استيعابهم.

وأوضح العصيمي في حديثه لبرنامج ” ياهلا ” أن ‏الوزارة ليست جهة توظيف لجميع خريجي الكليات، وليس أمامها سوى أن تأخذ احتياجاتها من هؤلاء الخريجين.

وفيما يخص ‏معاناة خريجي الحاسب الآلي من كليات التربية ‏وتزايد أعدادهم والتي بلغت قبل عامين 6092 خريجًا ومدى إمكانية استيعابهم بالوزارة، قال العصيمي : ” ليس لدى الوزارة حلول لخريجي الحاسب الآلي سوى أن تأخذ منهم حسب الاحتياج والفرص المتاحة “.

وأكد أن موضوع رفع الاحتياج وتكثيف عدد الحصص أمور تتعلق باستراتيجيات التعليم وخطط المناهج، وليست من السهولة بأن تقر بشكل سريع، مشيرًا إلى أن الحاسب الآلي لغة العصر، ولا تستطيع الوزارة أن تغلق هذا التخصص في الجامعات.