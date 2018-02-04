 حملات مرورية ناجحة بجازان لضبط المفحطين واحتجاز مركبات المخالفين

تركي السالم(صدى):

حجزت إدارة مرور جازان على عدد من المركبات بمحافظة أبو عريش ، حيث قامت بتوقيف مفحطين على الطرق الدائرية بالمنطقة .

ومن جانبه ، أكد العقيد راشد الغامدي مدير مرور المنطقة ، إنه تم توجيه فرق البحث والتحري من الإدارة ، لرصد وتوثيق الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض ، خاصةً في ظل انتشار ظاهرة الاستعراض والتفحيط بين الشباب في المحافظة بما يعرض حياة الآخرين للخطر .

وأشار ” الغامدي ” إلى أن جميع الحملات التي شنتها إدارة المرور لضبط المفحطين تكللت بالنجاح ، حيث يتم إحالة المخالفين للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقهم ، لافتًا إلى أن هذه المواقع لاتزال تحت مراقبة رجال الأمن لرصد أي محاولات لتهديد سلامة مرتادي الطرق .

وشدد العقيد راشد الغامدي ، على ضرورة متابعة الأهالي وأولياء الامور لأبنائهم ، حتى لا يحدث لهم أو لغيرهم ما لا تحمد عقباه ، موضحًا أهمية التعاون مع إدارة مرور المنطقة والأقسام التابعة لها للقضاء على هذه الظاهرة .

ودعى العقيد للإبلاغ عن المركبات التي تمارس الإزعاج والتفحيط وتخالف الأنظمة ، وذلك عبر الاتصال على الرقم ” 993 ” وتحديد نوع المركبة ورقم اللوحة ليتم توقيفها على الفور والتعامل معها نظاميًا .