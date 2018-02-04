بالفيديو.. العبدالكريم يطالب بمقاضاة الفنانات المروّجات للسلع المغشوشة

عادل الحربي (صدى):

طالب الإعلامي فيصل العبدالكريم، بمقاضاة الفنانات الخليجيات المروّجات للسلع المغشوشة على حساباتهن بمواقع التواصل، مؤكدًا أنه ليس ضد الإعلانات التي تفيد المواطن ليست الوهمية.

وقال العبد الكريم عبر برنامج يا هلا “، ” هؤلاء نظروا لجيوبهم وتجاهلوا مصلحة الوطن ” ، مشيرًا إلي أن تلك الحسابات معظمها وهمية وهدفها هو النصب والاحتيال علي المواطن بأشكال مختلفة.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار، قد حذرت من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية يترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.