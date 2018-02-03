إعلان تركي آل الشيخ عن ميوله الرياضية تشعل ” تويتر “

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس هيئة الرياضة والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، في حوار مفتوح مع نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن ميوله الرياضية في رد على سائل.

وقال آل الشيخ :” الآن المنتخب … سابقاً الهلال ” ، فيما أجاب آخر سأل عن وزنه كاتبا: ” ١١٧ كيلو ” ، ليسأله ثالث إن كان يريد تنفيذ عملية “تكميم” ، ليرد: ” جربه وعلمني ” ، فيما أوضح أنه يبلغ من العمر 37 عاما.

وأجاب عن سؤال حول فقدان الحماس في الدوري كاتبا: ” أنزل العب والا وش المطلوب ” ، فيما رد على سؤال آخر عن صبره على الإعلاميين، وتحديدا عدنان جستنية وفهد الروقي قائلا: ” أنا معاكم صابر وللصبر حدود ” .

وعن سؤال حول احتراف اللاعبين السعوديين في الدوري الإسباني فقط، رد آل الشيخ ساخرا: ” وين تبي التايلندي مثلاً ” ، فيما أكد وجود تسهيلات للمشجع السعودي لحضور مباريات كأس العالم في روسيا هذا العام “.