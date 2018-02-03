السلطات المصرية تطيح بمهرب مخدرات خليجي في مطار القاهرة

القاهرة(صدى):

ألقت سلطات مطار القاهرة القبض على راكب خليجي اليوم السبت ، حاول تهريب أقراص مخدرة داخل حقيبته ، خلال إنهائه لإجراءات السفر على رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 314 ، والمتجهة إلى الرياض .

ووفقًا لمصادر أمنية بمصر ، فقد اشتبه رجال الأمن بالمتهم ، حيث وضعوه على جهاز الفحص بالأشعة ، ليكشف عن وجود أجسام معتمة داخل حقيبته .

وأفادت المصادر ، إن رجال الأمن عثروا بداخل الحقيبة على 500 قرص مخدر ، فقامت السلطات بتحرير محضرعلى الفور للمتهم ، ثم أحالته إلى النيابة العامة لتباشر اختصاصاتها فيما يتعلق بالتحقيق معه .