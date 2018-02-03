مدير مركز التنمية الاجتماعية بأبها في زيارة لجمعية مطمئنة

سعيد العجل(صدى):

قام مدير مركز التنمية الاجتماعية بأبها الأستاذ علي بن سليمان العسيري و مساعد مدير المركز رئيس قسم الجمعيات الأستاذ مشبب بن عبد الله آل عمير بزيارة إلى جمعية مطمئنة بأبها حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ فهد بن حسين القحطاني و عضو مجلس الإدارة المهندس سعيد بن سعيد ال سالم.

و في بداية اللقاء قدم مدير المركز التهنئة للمجلس بتأسيس الجمعية وتمنى أن تحقق هذه الجمعية مع بقية جمعيات المنطقة التي سبقتها أهدافها المنشودة في ظل ماتحضى به المنطقة من دعم في قطاع التنمية وإنشاء الجمعيات الاهلية المتخصصة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ومتابعة مباشرة من سمو أمير المنطقة وفقهم الله جميعا وتوجيهات معالي الوزير المستمرة .

كما تطرق إلى أهمية تفعيل دور الشراكة بين الجمعية والقطاع الخاص والبحث في سبل تطويرها والتي تعتبر من اهم مبادرات التحول.

كذلك تعميق ثقافة العمل التطوعي كإحدى المبادرات، وقد نبه إلى ضرورة استفادة الجمعية من خبرات وتجارب الجمعيات القائمة وزيارتها والتواصل معها فيما يخدم مصلحة الجميع.

ثم تجول العسيري و مساعده في مبنى الجمعية واستمعا الي شرح مفصل من فضيلة رئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس عن أقسام الجمعية و البرامج و الأنشطة المزمع تنفيذها من قبل الجمعية.

الجدير بالذكر أن جمعية مطمئنة من الجمعيات الحديثة بمنطقة عسير حيث تأسست الجمعية بتاريخ 1438 /6/8 هـ .