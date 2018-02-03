شاهد.. مواقف طريفة أثناء تعلم النساء قيادة السيارات

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من النساء اتجه إلى تلقي دروس في القيادة على يد معلمين متمكنين، إلا أنهن فوجئن بمعلم لم يتوقعنه.

وأظهر مقطع الفيديو، كيف رأى هؤلاء النسوة قرار السماح لهن بالقيادة، وردود أفعالهن، وماذا أعددن لتجربة القيادة، وكيف كان شعور أفراد الأسرة تجاه قرار خوض غمار القيادة والجلوس خلف مقود السيارة.

الطريف أن الشركة التي جهزت برنامج تعليم القيادة لهؤلاء النسوة أعدت لهن مفاجأة كبرى، أسعدتهن كثيرا، حيث جلسن في السيارة ينتظرن المعلم، الذي لم يكن إلا الأب أو الأخ أو الزوج، ما أظهر علامات السعادة على محياهن.

واستعرض الفيديو بدايات تجربة القيادة لعدد منهن، في وجود الأقارب الذين يقومون بتوجيههن، وتصحيح الأخطاء.