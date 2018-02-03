بالفيديو.. يمني يحارب الحوثيين بالعود والغناء

فهمي محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ليمني يطرب آذان المارة في الشوارع بصوته العذب محاربًا إرهاب الحوثيين بمعزوفاته على العود .

ويجلس الفنان خلال المقطع ليستعرض موهبته الفنية ، حالمًا بأغانيه أن تعيش بلاده في سلام ونصر ، وهو ما لفت أنظار المارة إليه ليستمعوا إلى عزفه وغنائه .