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بالفيديو.. يمني يحارب الحوثيين بالعود والغناء

بالفيديو.. يمني يحارب الحوثيين بالعود والغناء
فهمي محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ليمني يطرب آذان المارة في الشوارع بصوته العذب محاربًا إرهاب الحوثيين بمعزوفاته على العود .

ويجلس الفنان خلال المقطع ليستعرض موهبته الفنية ، حالمًا بأغانيه أن تعيش بلاده في سلام ونصر ، وهو ما لفت أنظار المارة إليه ليستمعوا إلى عزفه وغنائه .


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