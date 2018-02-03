إصابة شخص بـ 3 طعنات إثر نزاع على أراضي بحفل زفاف

نايف السالم(صدى):

نشب خلاف أمام قصر أفراح بجدة خلال احتفال زواج ؛ بسبب منازعات على أراضي بين عدد من الأطراف ، تطور إلى شجار باستخدام السكاكين والجنابي .

وأسفر الشجار عن إفساد فرحة العرس وإثارة حالة من الهلع خاصة ً في قاعة النساء التي امتلأت بالبكاء خوفًا ، بعد نقل مصاب بثلاث طعنات إلى المستشفى ، كانت إحداها غائرة بالظهر وكادت أن تصل لمرحلة خطرة .

وتدخل رجال الأمن لإنقاذ الوضع وفض النزاع ، حيث بذلوا جهدًا كبيرًا في السيطرة على المتشاجرين وتفريقهم ، وجاري استئناف التحقيقات في الواقعة .