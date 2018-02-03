شرطة تبوك القبض على عشريني مقيم بعد بلاغ تغيب من والده

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد / خالد الغبان بانه في عصر هذا اليوم السبت الموافق 1439/5/17 هـ ورد لمركز شرطة السليمانية بتبوك بلاغ من قبل احد المقيمين من جنسية عربية مفيداً عن تغيب ابنه عن المنزل وعقوقه وفي مساء هذا اليوم حضر احد الاشخاص لمبنى مديرية شرطة المنطقة حاملاً معه ثلاثة حقائب وبالاشتباه به تم التعامل معه حسب مقتضيات الموقف والقبض عليه دون حدوث اي خسائر بالارواح او الممتلكات حيث اتضح بانه هو الشخص المتغيب عن والده يبلغ من العمر ( 24 سنة ) وبتفتيشه وتفتيش الحقائب التي معه لم يتضح وجود اي من الممنوعات او المحظورات وقد تبين من واقع التحقيقات الاولية انه يعاني من اعتلالات نفسية وليس لديه اي دوافع اجرامية تم ايقافه ولايزال التحقيقات جارية والله الموفق ..