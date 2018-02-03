شخصًا من الجالية الفلبينية يعتنقون الإسلام بتعاوني الملحاء

تركي السالم(صدى):

شهد المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف التابع لمحافظة صبيا بمنطقة جازان مساء اليوم السبت، اعتناق ستون شخصًا من المقيمين الفلبينيين الإسلام.

وتم تلقين المسلمين الجدد الشهادتين وشرح معناها لهم وتسليمهم بعض الهدايا والأشرطة والكتب الدينية التوعوية بلغتهم.

وأوضح مدير المكتب التعاوني مسدف النعمي، أن اعتناق هؤلاء للإسلام جاء عبر أنشطة وبرامج دعوية نظمها المكتب، وفق منهجية ورؤية مستمدة من قوله تعالى: ” ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ” ، مشيراً إلي أن الدعاة في المكتب، شرحوا كيفية أداء العبادات للمسلمين الجدد، كما قدم لهم كتبا دينية باللغة الفلبينية تشرح لهم أهمية الدين الإسلامي، وضرورة التمسك بتعاليم الشريعة الإسلامية، وتبين لهم الكثير من المسائل الشرعية المهمة .

وأكد النعمي أهمية العمل الجاد والمخلص من المكاتب التعاونية والدعاة للدعوة إلى الله، حاثاً المواطنين على دعوة من يعملون معهم من العمالة غير المسلمة إلى الإسلام وتعريفهم بمبادئه السمحة.