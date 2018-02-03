متحف الضويحي يحتضن تاريخ مدينة الزلفي القديم

علي القحطاني(صدى):

أسهم متحف عبدالرحمن الضويحي للتراث الشعبي بمنطقة الزلفي ، في حفظ الكثير من التراث وحمايته من التلف والاندثار ، خاصةً بعد ترخيصه خلال السنوات الماضية من قبل الهيئة العامة للسياحة بالرياض .

ويعد متحف ” الضويحي ” من أهم المعالم السياحية بالنسبة لأهالي المنطقة والزوار ، حيث يروي تاريخ الزلفي القديم ، بكل ما يحتضنه من تراث ، ليحوي أكثر من ألفي قطعة مختلفة من المقتنيات التراثية والأدوات المنزلية القديمة والحلي التي تزين المرأة والخناجر والسيوف فضلًا عن البنادق والأدوات الفنية والموسيقية القديمة ، ونسخ من الصحف والمجلات والكتب السعودية القديمة .

ويحرص متحف عبدالرحمن الضويحي على المشاركة في العديد من الفعاليات والمناسبات الوطنية والتي يعد أبرزها ذكرى اليوم الوطني ، واليوم العالمي للمتاحف الخاصة عبر استقبال عدد كبير من الزوار بمختلف الأعمار ، وتقديم برامج خاصة للاحتفال تتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية والترفيهية .

كما يستقبل المتحف الزوار المواطنين والمقيمين من داخل وخارج المحافظة ، ومن مختلف الشرائح مجانًا ، داخل قرية علقة التراثية التي تضم عدد من البيوت والمتاحف الأثرية .