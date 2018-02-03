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جدول ترتيب مباريات الجولة الـ 20 من دوري المحترفين

جدول ترتيب مباريات الجولة الـ 20 من دوري المحترفين
نواف السالم(صدى):

انتهت مباريات اليوم السبت ، ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من بطولة دوري المحترفين ، بفوز النصر على أحد بثنائية نظيفة ، وهزيمة التعاون للفيصلي بهدف نظيف ، وفوز الاتفاق على الفتح بهدفين مقابل هدف واحد فقط .

وعاود النصر رفع رصيده بهذا الفوز إلى 30 نقطة في المركز الثالث ، بينما يحصد أحد المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة .

ويحصد التعاون المركز الخامس بـ27 نقطة في رصيده ، ليحتفظ الفيصلي بـ30 نقطة في رصيده بالمركز الرابع ، في الوقت الذي يحتفظ فيه الفتح بالمركز التاسع برصيد 22 نقطة ، ليحتل الاتفاق المركز الحادي عشر بـ19 نقطة في رصيده .


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