روسيا تقتل 30 مسلحًا في أول غارة على سوريا عقب إسقاط طائرتها

دمشق(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تنفيذ ضربة جوية روسية من سلاح بالغ الدقة لم يتم الكشف عنه، قتلت نحو 30 مسلحا في منطقة بمحافظة إدلب السورية حيث أسقطت طائرة روسية.

وأوضحت الوزارة، أن إحدى طائراتها، من طراز سوخوي-25، أسقطت في إدلب، وأن الطيار قتل خلال ” معركة ” بعد أن قفز بمظلة.

وبحسب المرصد الموحد في الشمال السوري والمتخصص في تحديد حركة الطيران، فإن الطائرة أقلعت من قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية.