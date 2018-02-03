وصول رئيس الشؤون الدينية بالجمهورية التركية إلى الرياض

عادل الحربي(صدى):

وصل معالي رئيس الشؤون الدينية بالجمهورية التركية الدكتور علي أرباش مساء اليوم السبت، إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة تستمر عدة أيام.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام، والمستشار الخاص لمعالي الوزير الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الزيد، وعدد من كبار المسئولين بالوزارة, وسفير تركيا لدى المملكة أردوغان كوك .

ويضم الوفد التركي في عضويته كل من رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية الدكتور أكرم كلش، ونائب رئيس الشؤون الدينية الدكتور سليم أرجون، وفضيلة مفتي إسطنبول الدكتور حسن كامل يلماز، وعدد من المسئولين بالشؤون الدينية بجمهورية تركيا .