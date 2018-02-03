بالفيديو.. تدمير دبابة تركية في عفرين ومقتل طاقمها

أنقرة(صدى):

أعلنت مصادر عسكرية في وحدات حماية الشعب الكردية، اليوم السبت، إن صواريخ حرارية دمرت دبابة للجيش التركي في ريف منطقة عفرين بشمال سوريا، حيث أعلن الجيش التركي إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 جنود.

وكانت تركيا، قد بدأت في 20 يناير، عمليتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعدها أنقرة مجموعة إرهابية، تشكل تهديدا للأراضي التركية.

وتسعى تركيا، بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية، إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في عفرين، في عملية شهدت مواجهات شرسة.