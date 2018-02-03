الاسكتلندي ” كولتهارد ” يتوج بسباق الأبطال

نواف السالم(صدى):

حصل السائق الاسكتلندي ديفيد كولتهارد ، على كأس سباق الأبطال للسيارات ، الذي أقيم اليوم السبت باستاد الملك فهد الدولي في الرياض ، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان ، وفريدريك جونسون رئيس سباق الأبطال .

وكرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة ، السائق الاسكتلندي ” كولتهارد ” ، حيث قام بتتويجه اليوم بعد فوزه بحصوله على المركز الأول في السباق النهائي .

وحل السائق النرويجي بيتر سالبرغ بالمركز الثاني ، فيما خرج المرشح للقب الكولومبي خوان بابلو بطل النسخة السابقة ، من مرحلة التصفيات .