بالفيديو.. القبض على مواطن ومغربي من الدواعش بالأردن
ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على شابين من المنضمين إلى تنظيم داعش الإرهابي ، بإحدى المناطق الصحراوية .
واكتشف رجال الأمن خلال التحقيق ، إن أحدهما من منطقة حائل ، والآخر مغربي الجنسية .
ووثقت الشرطة الأردنية عملية القبض على المتهمين ، عبر مقطع فيديو يوضح استسلامهما لرجال الأمن دون مقاومة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42230 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, باالمقطع يقول من الباحه ، ومع التحقيق كع الصحيح ,,
,, منين ماتكون لاتمثل اهل البلد ، بل انت عار على نفسك ، ولا تمثل إلا نفسك ,,
,, الحمد لله على القضاء على فتنتهم وقبرها في مهدها ، في صدورهم ، قبل ان يفعلوا شيئاً ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24175 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يقويهم على كل فاسد