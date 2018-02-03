بالفيديو.. القبض على مواطن ومغربي من الدواعش بالأردن

عمان(صدى):

ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على شابين من المنضمين إلى تنظيم داعش الإرهابي ، بإحدى المناطق الصحراوية .

واكتشف رجال الأمن خلال التحقيق ، إن أحدهما من منطقة حائل ، والآخر مغربي الجنسية .

ووثقت الشرطة الأردنية عملية القبض على المتهمين ، عبر مقطع فيديو يوضح استسلامهما لرجال الأمن دون مقاومة .