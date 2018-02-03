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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالفيديو.. القبض على مواطن ومغربي من الدواعش بالأردن

بالفيديو.. القبض على مواطن ومغربي من الدواعش بالأردن
عمان(صدى):

ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على شابين من المنضمين إلى تنظيم داعش الإرهابي ، بإحدى المناطق الصحراوية .

واكتشف رجال الأمن خلال التحقيق ، إن أحدهما من منطقة حائل ، والآخر مغربي الجنسية .

ووثقت الشرطة الأردنية عملية القبض على المتهمين ، عبر مقطع فيديو يوضح استسلامهما لرجال الأمن دون مقاومة .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 42230 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, باالمقطع يقول من الباحه ، ومع التحقيق كع الصحيح ,,

,, منين ماتكون لاتمثل اهل البلد ، بل انت عار على نفسك ، ولا تمثل إلا نفسك ,,

,, الحمد لله على القضاء على فتنتهم وقبرها في مهدها ، في صدورهم ، قبل ان يفعلوا شيئاً ,,

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