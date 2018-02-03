السياحة: ايقاف مسؤول الاحتفالات في القرية التراثية بجازان
أصدر فرع السياحة بمنطقة جازان، قرارًا بإيقاف مسؤول الاحتفالات في القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جازان والتحقيق معه ، على خلفية تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لزفة فتاة ورقصها مع الرجال ، في القرية التراثية، خلال فعاليات أقيمت مساء أمس بالقرية .
وقال المجلس في بيان رسمي له اليوم السبت، إن الفعالية نفذها المتعهد بتنظيم فعاليات القرية التراثية، حيث أكد في التحقيقات أنه ودع إحدى الفتيات المشاركات معه في الفرقة، بعد أن أُدرجت ضمن الفعاليات المعتمدة دون الرجوع للجهات الرسمية.
وأكد المجلس أنه وجه فورا بإيقاف المتعهد وفتح تحقيق لكشف الملابسات في الأمر، ومن ثم الرفع به لجهات الاختصاص.
الشاعر[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة
الحل هوا الغاء هيئة الفساد والضلال
ورجوع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بكامل الصلاحية وابعاد بني علمان عن البلاد الطاهرة
ابو راكان[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 1 ساعة
بدينا في الدجة والهمله هيئة الفساد الترفيهي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24175 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
الواقع[ عدد التعليقات: 5714 ] نشر منذ 49 دقيقة
تصرفات فردية وجاري محاسبة المتسبب
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 30 دقيقة
تلاقي المتعهد اجنبي من ذولا السواريه ولا اليمنه .. لو سعودي اصل مايسويها
صداوي[ عدد التعليقات: 1607 ] نشر منذ 3 دقائق
حفله اعتزال للفتاه يعني كانت تصول وتجول من اول 😂😂
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6521 ] نشر منذ 2 دقيقتين
اجتهاد في غير محله وشطحوا شطحة كبيرة