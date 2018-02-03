السياحة: ايقاف مسؤول الاحتفالات في القرية التراثية بجازان

تركي السالم(صدى):

أصدر فرع السياحة بمنطقة جازان، قرارًا بإيقاف مسؤول الاحتفالات في القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جازان والتحقيق معه ، على خلفية تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لزفة فتاة ورقصها مع الرجال ، في القرية التراثية، خلال فعاليات أقيمت مساء أمس بالقرية .

وقال المجلس في بيان رسمي له اليوم السبت، إن الفعالية نفذها المتعهد بتنظيم فعاليات القرية التراثية، حيث أكد في التحقيقات أنه ودع إحدى الفتيات المشاركات معه في الفرقة، بعد أن أُدرجت ضمن الفعاليات المعتمدة دون الرجوع للجهات الرسمية.

وأكد المجلس أنه وجه فورا بإيقاف المتعهد وفتح تحقيق لكشف الملابسات في الأمر، ومن ثم الرفع به لجهات الاختصاص.