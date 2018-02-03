النقل بالشرقية يباشر الأعمال التطويرية للجسر المتقاطع في مدخل الأحساء

نايف السالم(صدى):

باشر فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية اليوم السبت، الأعمال التطويرية للجسر المتقاطع مع خط السكة الحديدية الواقع على طريق الرياض ــ الأحساء ، عند مدخل محافظة الأحساء ، حيث سيتم إزالة الجسر وإعادة إنشائه مرة أخرى مع توسعته ليصبح 4 مسارات في الاتجاهين ، وتبلغ تكلفة أعمال التطوير ما يقارب ٢٥ مليون ريال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، أن وزارة النقل قامت بتذليل العقبات كافة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ، كما أن العمل يجري على مدار الساعة دون توقف.

وأشاد المهندس الغامدي بالتعاون المثمر مع الجهات المعنية كافة لأخذ الموافقات والتصاريح اللازمة للبدء بالأعمال والمتمثلة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وإدارة المرور بمحافظة الاحساء، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من اعمال التطوير وفتح الطريق خلال 12 شهراً.