تعليم تبوك يعتمد توجيه 48 معلمًا جديدًا إلى المدارس

علي العنزي(صدى):

صدق المدير العام للتعليم بتبوك المكلف إبراهيم بن حسين العمري ، على قرار توجيه 48 معلمًا من المعينين الجدد ، لمباشرة العمل بالمدارس المحددة لهم ، بدءاً من يوم غد الأحد ، بعد إنهاء كافة إجراءات تعيينهم حتى لا يحتاجون لمراجعة الإدارة .

وأرسلت إدارة شؤون المعلمين نسخ من قرار التوجيه إلى قادة المدارس الموجهين لها ، عبر البريد الإلكتروني الرسمي .

وأوضحت الإدارة التعليمية ، إنه قد تجري إعادة للتوجيه وفقًا للاحتياج والمفاضلة ، خلال حركة النقل الداخلي في نهاية العام الدراسي الجاري .

وحرص مدير التعليم ” العمري ” ، على توجيه التهنئة إلى المعلمين الحدد بمناسبة تعيينهم في تبوك ، متمنيًا لهم التوفيق في أداء الرسالة السامية لخدمة الدين والوطن .