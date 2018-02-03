  • السبت 3

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تعليم تبوك يعتمد توجيه 48 معلمًا جديدًا إلى المدارس

تعليم تبوك يعتمد توجيه 48 معلمًا جديدًا إلى المدارس

تعليم تبوك يعتمد توجيه 48 معلمًا جديدًا إلى المدارس
علي العنزي(صدى):

صدق المدير العام للتعليم بتبوك المكلف إبراهيم بن حسين العمري ، على قرار توجيه 48 معلمًا من المعينين الجدد ، لمباشرة العمل بالمدارس المحددة لهم ، بدءاً من يوم غد الأحد ، بعد إنهاء كافة إجراءات تعيينهم حتى لا يحتاجون لمراجعة الإدارة .

وأرسلت إدارة شؤون المعلمين نسخ من قرار التوجيه إلى قادة المدارس الموجهين لها ، عبر البريد الإلكتروني الرسمي .

وأوضحت الإدارة التعليمية ، إنه قد تجري إعادة للتوجيه وفقًا للاحتياج والمفاضلة ، خلال حركة النقل الداخلي في نهاية العام الدراسي الجاري .

وحرص مدير التعليم ” العمري ” ، على توجيه التهنئة إلى المعلمين الحدد بمناسبة تعيينهم في تبوك ، متمنيًا لهم التوفيق في أداء الرسالة السامية لخدمة الدين والوطن .


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *