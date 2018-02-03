تكريم بطل الدفاع المدني ” العنزي ” احتفاءا ببطولته في إنقاذ عائلة

علي العنزي(صدى):

حرص أهالي منطقة حائل على تكريم رجل الدفاع المدني مشعل العنزي ، لدوره البطولي في إنقاذ أسرة من حريق كاد يقضي عليها بالمنطقة .

وتكفلت أسرة المبارك من الجعافرة قبيلة عنزة بالحفل ، الذي حضره العديد من الأهالي والأعيان والمسؤولين بالمنطقة ، ليتخلل الحفل عرضًا مرئيًا عن بطولة ” العنزي ” ، مصحوبًا بقصائد شعرية تفتخر به وبالوطن .

ومن جانبه ، اعرب رجل الدفاع المدني البطل عن سعادته بالتقدير لذي حظي به من أهالي حائل والتكريم الذي لقيه من أعيان قبيلته ومن الحضور ، قائلًا ” ما حدث لي هو وسام شرف لخدمة ديني ووطني وولاة أمري ” .

واختتمت فعاليات الحفل بتسليم الهدايا العينية والتذكارية للمحتفى به ، لقاء ما تعرض له من إصابة بالغة أسفرت عن دخوله إلى العناية المركزة ، بعد مساعدته لسيدة بمضخة أكسجين كان يحملها لتنجو من الحريق .