  • السبت 3

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تكريم بطل الدفاع المدني ” العنزي ” احتفاءا ببطولته في إنقاذ عائلة

تكريم بطل الدفاع المدني ” العنزي ” احتفاءا ببطولته في إنقاذ عائلة

تكريم بطل الدفاع المدني ” العنزي ” احتفاءا ببطولته في إنقاذ عائلة
علي العنزي(صدى):

حرص أهالي منطقة حائل على تكريم رجل الدفاع المدني مشعل العنزي ، لدوره البطولي في إنقاذ أسرة من حريق كاد يقضي عليها بالمنطقة .

وتكفلت أسرة المبارك من الجعافرة قبيلة عنزة بالحفل ، الذي حضره العديد من الأهالي والأعيان والمسؤولين بالمنطقة ، ليتخلل الحفل عرضًا مرئيًا عن بطولة ” العنزي ” ، مصحوبًا بقصائد شعرية تفتخر به وبالوطن .

ومن جانبه ، اعرب رجل الدفاع المدني البطل عن سعادته بالتقدير لذي حظي به من أهالي حائل والتكريم الذي لقيه من أعيان قبيلته ومن الحضور ، قائلًا ” ما حدث لي هو وسام شرف لخدمة ديني ووطني وولاة أمري ” .

واختتمت فعاليات الحفل بتسليم الهدايا العينية والتذكارية للمحتفى به ، لقاء ما تعرض له من إصابة بالغة أسفرت عن دخوله إلى العناية المركزة ، بعد مساعدته لسيدة بمضخة أكسجين كان يحملها لتنجو من الحريق .


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 42218 ] نشر منذ 19 دقيقة

كفو ,,

,, يستاهل كل خير ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *