بلدية غرب الدمام تضبط مخالفي نهل الرمال

نايف السالم(صدى):

نجحت بلدية غرب الدمام، في ضبط عددا من المخالفين الذين يقومون بسرقة الرمال في عدد من الأماكن المختلفة، فيما تم ضبط عدة آليات ثقيلة من مواقع مختلفة متورطة بنهل الرمال، حيث قامت البلدية بعدة عمليات لضبط المخالفين وذلك امتداداً للجولات الرقابية على مخالفي نهل الرمال.

وتمكنت بلدية غرب الدمام بالتعاون مع امارة المنطقة الشرقية وإدارة أمن الطرق بضبط (13) شاحنات تقوم بنهل الرمال وتجريف الأراضي على طريقي الجبيل – الظهران السريع وطريق الدمام – الرياض السريع، إضافة إلى ضبط مخالفين آخرين بالتعاون مع إدارة المجاهدين يقومون بسرقة الرمال وتجريف التربة في موقع على طريق المطار وآخر في منطقه العويرض شرق ‫مطار الملك فهد، حيث تم ضبط 3 شياول و 16 شاحنة وهروب سائقيها من الموقع مما استدعى رفع جميع تلك الآليات من المواقع المشار إليها وإيداعها الحجز.

وأكد رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، أن إدارة المجاهدين في المنطقة الشرقية تقوم بجهود كبيرة مع بلدية غرب الدمام لضبط مخالفي سرقة الرمال، من خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها البلدية بشكل دائم، مشيرا إلى مشاركة العديد من القطاعات الأمنية في عمليات الضبط.

وأشار القحطاني، إلى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه بتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين الذين يتم ضبطهم في عمليات نهل الرمال، في خطوة تهدف للحد من نهل الرمال والتي ينتج عنها أضرار اقتصادية وبيئية، إضافة الى حجز جميع الآليات المخالفة وعدم الاكتفاء بمدة الحجز السابقة وإبقاءها بالحجز وإلزام أصحاب تلك الآليات بإعادة تسويه المواقع بالإضافة إلى تسوية الأراضي التي تضررت نتيجة نهل الرمال دون استثناء، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم .