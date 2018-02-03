شرطة الرياض تفند شائعات مضاربة جماعية حدثت إبان مزاين الإبل

سعيد العجل(صدى):

كشفت شرطة الرياض تفاصيل مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حول وقوع مشاجرة جماعية أدت لاستخدام الأسلحة البيضاء من قبل عدد من الأشخاص بأحد المناطق الصحراوية ، موضحة إن هناك تعليقات مكذوبة صاحبت المقطع حول الحادث ، وتم إرفاق مقاطع أخرى له لا تمت للواقعة بصلة .

وأشارت قوات الشرطة بالمنطقة ، إلى أنها تلقت بلاغًا من قبل النقطة الأمنية بمستشفى محافظة الدلم ، يفيد باستقبال قسم الطوارئ لحالة إسعافية تعرضت للإصابة بجروح قطعية وكدمات متفرقة ، لافتة إلى أنها تبلغت في نفس التوقيت باستقبال مستشفى الملك خالد بالخرج لحالتي إصابة بنفس الجروح والكدمات .

وأكدت الجهات الأمنية ، إنها باشرت الموقع على الفور ، وعملت جاهدة للربط بين البلاغات وتجديد هوية أطراف الشجار ، حيث نححت في ضبط 3 مواطنين ، وحددت دور كل منهم في المشاجرة التي اتضح أنها خلاف شخصي .

وأحالت الجهات المعنية أطراف الشجار إلى دائرة النيابة العامة بالمحافظة لاستكمال الإجراءات اللازمة ، مع استمرار التحريات والتحقيقات لإلقاء القبض على كل المشتركين في الواقعة .

وأهابت شرطة الرياض الجميع بعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة ، مشددة على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن وسلامة المواطنين .