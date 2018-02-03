شرطة الرياض تفند شائعات مضاربة جماعية حدثت إبان مزاين الإبل
كشفت شرطة الرياض تفاصيل مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حول وقوع مشاجرة جماعية أدت لاستخدام الأسلحة البيضاء من قبل عدد من الأشخاص بأحد المناطق الصحراوية ، موضحة إن هناك تعليقات مكذوبة صاحبت المقطع حول الحادث ، وتم إرفاق مقاطع أخرى له لا تمت للواقعة بصلة .
وأشارت قوات الشرطة بالمنطقة ، إلى أنها تلقت بلاغًا من قبل النقطة الأمنية بمستشفى محافظة الدلم ، يفيد باستقبال قسم الطوارئ لحالة إسعافية تعرضت للإصابة بجروح قطعية وكدمات متفرقة ، لافتة إلى أنها تبلغت في نفس التوقيت باستقبال مستشفى الملك خالد بالخرج لحالتي إصابة بنفس الجروح والكدمات .
وأكدت الجهات الأمنية ، إنها باشرت الموقع على الفور ، وعملت جاهدة للربط بين البلاغات وتجديد هوية أطراف الشجار ، حيث نححت في ضبط 3 مواطنين ، وحددت دور كل منهم في المشاجرة التي اتضح أنها خلاف شخصي .
وأحالت الجهات المعنية أطراف الشجار إلى دائرة النيابة العامة بالمحافظة لاستكمال الإجراءات اللازمة ، مع استمرار التحريات والتحقيقات لإلقاء القبض على كل المشتركين في الواقعة .
وأهابت شرطة الرياض الجميع بعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة ، مشددة على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن وسلامة المواطنين .
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6520 ] نشر منذ 19 دقيقة
هذي هي المضاربة اللي قالوا عنها انها بمزاين الإبل يا كثر الكذب والإشاعات بالزمن هذا طلعوا شلة دشير صيع ليتهم ماتوا وفكوا المسلمين من شرهم
خالد[ عدد التعليقات: 790 ] نشر منذ 10 دقائق
المخدرات لاعبه فيهم همج متخلفين وبعد بكره يقف والده تكفون نبي عتق رقبة طقعان مايدرى ان طقعان يهايط خل الهياط ينفعه اذا وصل السيف رقبة طقعان المتخلف