بالفيديو.. إسقاط مقاتلة روسية بسوريا ومقتل الطيار

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوي، اليوم السبت، أن مقاتلي المعارضة أسقطوا طائرة حربية روسية في محافظة إدلب شمالي غرب البلاد.

وقال مصدران بالمعارضة، إن الطيار تعرض لإصابة بالغة بعد أن قفز من الطائرة بمظلة، بينما أكد مصدر ثالث بالمعارضة إنه قتل.

يذكر أن الطائرة روسية، من نوع سوخوي 25، وقد أصيبت عن طريق إطلاق صاروخ أرض – جو، وكانت الطائرة قد أقلعت من قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية، لتنفيذ غارات على ريف إدلب وبالقرب من الطريق السريع لمدينة سراقب.