التشكيل النهائي للقاء النصر وأحد في الجولة الـ 20
انتهت إدارة فريقي النصر وأحد من تحديد التشكيل النهائي للقائمة الأساسية والاحتياطية للاعبين المشاركين في مواجهة مساء اليوم السبت من الجولة الـ20 ، ضمن لقاءات بطولة دوري المحترفين .
ويشارك في القائمة الأساسية من لاعبي النصر حارس المرمى وليد عبدالله ، واللاعبين برونو أوفيني وعمر هوساوي وليوناردو بيريرا ، ومحمد السهلاوي ومحمد فوزير ، بالإضافة إلى عبدالرحمن العبيد وإبراهيم غالب وفرجاني ساسي وأحمد الفريدي وسعد سهيل .
فيما تضم قائمة البدلاء في الفريق ، حارس المرمى حسين شيمان ، واللاعبين عبدالله مادو وسامي النجعي وخالد الغامدي وعبدالعزيز الجبرين وعبدالله الأسطا ، بالإضافة إلى عوض خميس آل فرج ، وعبدالمؤمن جابو وحسن الراهب .
وتضم القائمة الأساسية لفريق أحد ، حارس المرمى عز الدين دوخة واللاعبين عمر محمد ومحمد محسن ووأيمن فتيني ومحمد الضو واسحاق فورساه ، بالإضافة إلى نصر الدين خوالد وشافي الدوسري وماماتو نداي وأسامة عاشور ومحمد الهادي بلعويدات .
وفي القائمة الاحتياطية يشارك حارس المرمى عبده البسيسي ، واللاعبين بدر بادي وموسى عسيري ومحمد عطية وعبدالعزيز آل شريد ومحسن جوهر ورائد الغامدي ، بالإضافة إلى هشام السيفي ومصطفى بصاص .
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