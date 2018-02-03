التشكيل النهائي للقاء النصر وأحد في الجولة الـ 20

نواف السالم(صدى):

انتهت إدارة فريقي النصر وأحد من تحديد التشكيل النهائي للقائمة الأساسية والاحتياطية للاعبين المشاركين في مواجهة مساء اليوم السبت من الجولة الـ20 ، ضمن لقاءات بطولة دوري المحترفين .

ويشارك في القائمة الأساسية من لاعبي النصر حارس المرمى وليد عبدالله ، واللاعبين برونو أوفيني وعمر هوساوي وليوناردو بيريرا ، ومحمد السهلاوي ومحمد فوزير ، بالإضافة إلى عبدالرحمن العبيد وإبراهيم غالب وفرجاني ساسي وأحمد الفريدي وسعد سهيل .

فيما تضم قائمة البدلاء في الفريق ، حارس المرمى حسين شيمان ، واللاعبين عبدالله مادو وسامي النجعي وخالد الغامدي وعبدالعزيز الجبرين وعبدالله الأسطا ، بالإضافة إلى عوض خميس آل فرج ، وعبدالمؤمن جابو وحسن الراهب .

وتضم القائمة الأساسية لفريق أحد ، حارس المرمى عز الدين دوخة واللاعبين عمر محمد ومحمد محسن ووأيمن فتيني ومحمد الضو واسحاق فورساه ، بالإضافة إلى نصر الدين خوالد وشافي الدوسري وماماتو نداي وأسامة عاشور ومحمد الهادي بلعويدات .

وفي القائمة الاحتياطية يشارك حارس المرمى عبده البسيسي ، واللاعبين بدر بادي وموسى عسيري ومحمد عطية وعبدالعزيز آل شريد ومحسن جوهر ورائد الغامدي ، بالإضافة إلى هشام السيفي ومصطفى بصاص .