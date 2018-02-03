ختام الحملة الخليجية الثالثة للتوعية بمرض السرطان في جامعة تبوك

محمود البلوي(صدى):

اختتمت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة تبوك شطر الطالبات أمس ، حملة توعوية عن مرض السرطان بعنوان ” لنتكاتف ضد السرطان ” ضمن الحملة الخليجية الثالثة للتوعية بالسرطان 2018، التي استمرت على مدى يومان ، في الراقي والحكير مول بتبوك.

واحتوت الفعالية المخصصة للسيدات التي لاقت استحساناً واقبالاً كثيفاً من الزائرات على أركان توعوية، كما تم تثقيف الزائرات عن مرض السرطان وأعراضه وطرق علاجه وكيفية الوقاية منه.

كما تم أخذ العلامات الحيوية وقياس الطول والوزن وذلك بمشاركة مجموعة من الطالبات وإشراف عضوات هيئة التدريس وتنظيم وحدة النشاط الطلابي بالكلية.