فيديو صادم لابن يعتدي على والده المريض بالضرب داخل مستشفى

بكين(صدى):

أقدم رجل صيني على ضرب والده المريض أثناء نومه على سرير داخل مستشفى في الصين.

ورصد شخص يجلس داخل الغرفة ، واقعة الاعتداء ، خلال تصويره مقطع فيديو ، أظهر الابن يضرب والده بعنف على صدره، بينما يصرخ بصوت عال في وجهه، ويمكن سماعه يهين الأب الذي يضع في ذراعه أنبوب الحقن الوريدي.

فيما حاول عدد من العاملين بالمستشفى منع الابن من ضرب والده من قبل دون جدوى ، فتم إبلاغ الشرطة .