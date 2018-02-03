بالصور.. ” الملك سلمان ” للإغاثة يدشن مساعدات إيوائية في عسيلان اليمنية

فهمي محمد(صدى):

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في مديرية عسيلان (منطقة جعبور) بمحافظة شبوة توزيع المساعدات الإغاثية المشتملة على الخيام والبطانيات والبسط من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

حضر التدشين المدير العام للمديرية وممثلي مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في مأرب. وعبر المستفيدون عن شكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة لما يقدمه من خدمات إغاثية وإنسانية لأبناء الشعب اليمني .

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع يستهدف 10 آلاف نازح في 4 محافظات يمنية هي مأرب ، الجوف ، صنعاء ،في إطار المشاريع التي تقدمها خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.