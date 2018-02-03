مانشستر سيتي يتعادل مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

أهدر مانشستر سيتي المتصدر العديد من الفرص السهلة، ليتعادل 1-1 مع مضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وتقدم المدافع دانيلو بهدف لسيتي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد مرور 22 دقيقة، وأدرك يوهان غودموندسون التعادل لبيرنلي قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ودفع سيتي ثمن إهدار رحيم سترلينغ العديد من الفرص السهلة، أخطرها وهو أمام المرمى مباشرة أثناء التقدم 1-صفر في الدقيقة 71، وقبل أن يستبدله المدير الفني بيب غوارديولا.

وأصبح رصيد سيتي 69 نقطة من 26 مباراة وبفارق 16 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، الذي يواجه هدرسفيلد في وقت لاحق، ويملك بيرنلي 36 نقطة في المركز السابع.