وفاة وإصابة 6 في حادث عقبة شعار

محمد بن طحيطح (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت بلاغ اليوم السبت عن حادث تصادم نجم عنه 6 إصابات متفرقه.

وتفصيلاً: تلقت العمليات بلاغ عن حادث تصادم عباره عن سيارتين اسفل عقبه شعار طريق محايل عسير ،، عند الساعه 8:15 صباحاً وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق اسعافيه لمباشره الحادث.

واتضح وجود 6 إصابات متفرقه منها حاله حرجه وحالتين متوسطه وثلاث حالات بسيطه جميعها نقلت عن طريق فرق الهلال الاحمر .

وقدم مدير عام فرع الهيئه بمنطقه عسير الاستاذ محمد بن عبدالله بن مزهر للمصابين بالشفاء العاجل. مجددا دعوته لجميع الاخوة قائدي المركبات بالتقيد بالسرعه النظاميه والالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة من معهم.

وعلمت ” صدى ” من مصدر مسؤول وفاة أحدى المصابين في الحادث.