بالفيديو.. ” دب ” يقتحم شوارع البصرة قبل عيد الحب

بغداد(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لدبا بني اللون يتجول في شوارع مدينة البصرة جنوبي العراق.

ويظهر الفيديو، الدب وهو يقطع شارعا رئيسيا في البصرة ثم يكمل طريقه إلى ساحة مجاورة، والذي أثار اندهاش من المارة في المكان وراح يصورونه بهواتفهم الذكية.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الحيوان الهارب ينتمي إلى فصيلة الدب السوري، الذي يعتقد أنه شبه منقرض، ويقال أنه فر من متجر لبيع الحيوانات، حيث كان محتجزا.