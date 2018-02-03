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تعليم حفر الباطن يدشن نتيجة توزيع الدفعة الإلحاقية من المعلمين

تعليم حفر الباطن يدشن نتيجة توزيع الدفعة الإلحاقية من المعلمين
عادل الحربي(صدى):

دشن مدير تعليم حفر الباطن ، الأستاذ عايض الرحيلي ، نتيجة توزيع المعلمين الجدد للعام الدراسي 1438-1439 ، تحت مسمى الدفعة الإلحاقية ، اليوم السبت ، حيث وصل عددهم إلى 34 معلمًا .

ومن جانبه ، أكد مدير شؤون المعلمين عبدالله السليمان ، إنه يمكن للمعلمين أن يستعلموا عن نتيجة التوزيع عبر حسابهم الشخصي المسجل بموقع ” نور ” .

وأشار ” السليمان ” إلى أن عملية التدريس تبدأ صباح يوم الأحد الموافق 18-5 من العام الهجري ، فور استلام خطاب التوجيه من شؤون المعلمين .

 


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