الموينع ينال جائزة أفضل حكم عالمي في التايكوندو

سعيد العجل(صدى):

حصل الحكم الدولي السعودي عبدالاله راشد الموينع على جائزة أفضل حكم ضمن خمسة حكام في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية الدولية المفتوحة للتايكوندو 2018 والمقامة في لاس فيغاس والتي اختتمت في الثاني من شهر فبراير الحالي بمشاركة نخبة من حكام العالم .

وسبق للموينع الحصول على ذات الجائزة في في بطولة كوريا المفتوحة 2014 وكذلك في دورة الألعاب الآسيوية في عشق أباد 2017 نظير المستوى التحكيمي المميز .

من جانب آخر هنأ رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري الدولي الموينع على الانجاز الدولي الذي يصب لمصلحة لعبة التايكوندو مبيناً بأنه سيتم تكريم كافة الحكام الدوليين الذين تألقوا عالمياً .