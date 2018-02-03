الشيخ رئيسا لتنسيقية جمعيات مكافحة التدخين بالإجماع

نايف السالم(صدى):

عقدت اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة اجتماعها الأول يوم أمس في دورتها الثانية ضمن برنامج استضافة الهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع جمعية طيب بالمدينة وذلك بحضور مدراء ومسؤولي الجمعيات بالمملكة.

وجرى خلال الاجتماع ترشيح الدكتور صلاح محمد الشيخ مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة رئيسا للجنة بالاجماع ، فيما أعرب الشيخ عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على منحه هذه الثقة سائلا المولى أن يكون عند حسن ظنهم ، متطلعا للعمل بروح الفريق الواحد ،وخص بالشكر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية الدكتور علاء نصيف على استضافة الهيئة لاجتماع اللجنة مبديا و أعضاء المجلس اعجابهم بالتطور السريع الذي وصلت إليه الهيئة خلال زياراتهم لبعض منشآتها التعليمية والطبية والصناعية.

كما زارت اللجنة عقب الاجتماع عيادة مكافحة التدخين بالمستشفى الصحي التابع للهيئة ، ومدرسة ابن خلدون الثانوية ، وكلية ينبع الصناعية.

وأبدوا اعجابهم بما شاهدوه مقدمين شكرهم لفريق العلاقات العامة بالهيئة ، و للدكتور يحي عسيري مندوب الهيئة والمرافق للوفد ، ولجمعية طيب بالمدينة

ممثلة بالأمين العام الأستاذ عبدالمنعم الأحمدي ومدير الجمعية.

هذا وتعمل جمعيات مكافحة التدخين المنتشرة بمختلف مناطق المملكة طيلة العام على توعية وتحصين الشباب من كلا الجنسين من آفة التدخين ،كما تثمر برامجها طيلة العام على اقلاع آلاف الشخص عن السموم والعودة إلى الحياة الطبيعية.